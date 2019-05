Oeuvreprijs voor zangeres Claron McFadden

De veelzijdige Amerikaanse sopraan Claron McFadden heeft dinsdagavond tijdens de Operadagen Rotterdam een oeuvreprijs ontvangen. Het was de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt.

McFadden zingt van alles: barok, jazz, hedendaagse muziek, het lijkt haar niet uit te maken. Ze maakt ook eigen muziektheaterprogramma’s en is veelvuldig in Nederland actief. Recent trok ze ook rond met entertainer Sven Ratzke. In hun programma, Groschenblues, liet ze ook weer haar humoristische kant zien.

“Een omschrijving van haar betekenis voor het opera- en muziektheaterlandschap in Nederland, en ver daarbuiten, kan enkel superlatieven bevatten. Met onuitputtelijke energie en ruimhartige medemenselijkheid verkent zij telkens weer nieuwe horizonten in de podiumkunst”, aldus de Operadagen. McFadden is op de Operadagen te zien in een portret van vrijheidsstrijdster Harriet Tubman (1822-1913) en in de operavoorstelling Myriam.

Ook jazz-zangeres Njam Rosie, bariton Michael Wilmering, muzikant/performer Joost Maaskant (Maask), muziektheatermaker Karlijn Hamer en het Nederlands Kamerkoor vielen in de prijzen, net als de Belgische regisseur Fabrice Murgia. Alle prijzen bestaan uit het festivallogo op een standaard en de eer.

De Operadagen omvatten deze keer ruim honderd muziektheatervoorstellingen en duren nog de hele week.