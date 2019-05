Nederland sonjabakkert weer

AMSTERDAM – Sonja Bakker krijgt Nederland weer aan het diëten. De voedingsdeskundige staat namelijk op de eerste plek van de Bestseller 60 van Stichting CPNB. In de derde week dat haar boek Summerproof met Sonja in de winkel ligt, stijgt de dieetgoeroe van de 24e naar de eerste plek.

Suzanne Vermeers Het strandhuis moet wijken voor Sonja. De thriller zakt terug naar de vijfde positie. Verder bereikt Lucinda Riley met haar roman De zeven zussen een mijlpaal. Het boek staat inmiddels 52 weken in de Bestseller 60, een heel jaar dus. Het vervolg hierop, Storm, is ook hard op weg naar die mijlpaal. Het tweede deel in de reeks staat 49 weken in de lijst. Het derde deel, Schaduw, is al 47 weken in de Bestseller 60 te vinden.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (24) Sonja Bakker – Summerproof met Sonja

2. (4) Rob van Essen – De goede zoon

3. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

4. (3) Esther Verhoef – Façade

5. (1) Suzanne Vermeer – Het strandhuis

6. (5) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

7. (8) David Baldacci – Verlossing

8. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm

9. (9) Camilla Läckberg – Gouden kooi

10. (10) Roxane van Iperen – ’t Hooge Nest