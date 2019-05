De Persgroep verder als DPG Media

De Persgroep gaat verder onder een nieuwe naam: DPG Media. De wijziging volgt na de overname van het Belgische mediabedrijf Medialaan en vergelijkingssite Independer, waarmee het mediaconcern een nieuwe internationale koers heeft ingezet. De nieuwe naam geldt voor alle bedrijfsonderdelen in Nederland en België.

“De Persgroep is dertig jaar geleden begonnen als een Vlaamse uitgeverij van dag- en weekbladen”, zegt topman Christian Van Thillo. “Geleidelijk aan zijn we uitgegroeid tot een multimediaal bedrijf dat in drie landen actief is. De recente overnames van Medialaan en Independer hebben deze evolutie versneld. We waren toe aan een nieuwe naam die past bij de breedte van onze activiteiten.”

De Persgroep is uitgever van onder meer de Volkskrant, Trouw, Het Parool en AD.