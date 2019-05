Film over Freek de Jonge in de bioscoop

CANNES – (ANP) Regisseur Dennis Alink heeft een documentaire gemaakt over het werk en leven van cabaretier Freek de Jonge.

In Freek, zoals de film heet, bezoekt Alink met de cabaretier collega’s als AndrĂ© van Duin en Herman Finkers om over het vak te praten. Ook zijn vrouw Hella de Jonge heeft aan de film meegewerkt. Daarnaast begeleidt de regisseur De Jonge “naar de meest ongemakkelijke gebeurtenissen in zijn leven om zo het diepste van zichzelf te tonen”, zo stelt de maker.

De film is vanaf 27 juni in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat maakte distributeur Gusto Entertainment vrijdag bekend op het festival van Cannes. Gusto besloot de film een bioscooprelease te gunnen nadat bleek dat bioscopen veel interesse in Freek hebben.

Dennis Alink besloot een film aan Freek de Jonge te wijden omdat de bekende cabaretier binnenkort 75 jaar wordt, “een mooi moment om de balans op te maken”. Eerder maakte de regisseur films over regisseur George Sluizer (Spoorloos, Dark Blood) en zanger Herman Brood.