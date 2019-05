Ahoy maakt zich op voor EO-Jongerendag

Duizenden jongeren vieren zaterdag het geloof tijdens de EO-Jongerendag. Het christelijke muziekfestival viert dit jaar zijn 45-jarig jubileum en strijkt hierom voor het eerst neer in Ahoy Rotterdam.

Het thema dit jaar is BEAM the light. De organisatie wil hiermee aandacht besteden aan problemen waar veel jongeren mee worstelen, zoals eenzaamheid of een burn-out. Zowel de sprekers als de bands sluiten aan op dit thema.

De EO-Jongerendag werd in 1975 voor het eerst georganiseerd in de Martinihal in Groningen. De afgelopen jaren vond het festival plaats in het GelreDome in Arnhem.