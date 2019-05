Gouden Palm voor Zuid-Koreaanse film Parasite

De Gouden Palm van het filmfestival van Cannes gaat naar de maatschappijkritische tragikomische film Parasite van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho. Dit werd zaterdagavond door de jury bekend gemaakt.

De hoofdrollen worden vertolkt door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam. De film draait om een arme familie die onder valse voorwendselen aan het werk gaat bij een rijke familie. Ze moeten doen of ze elkaar niet kennen. De film is in 2019 uitgekomen. Bong Joon-ho regisseerde eerder de Engelstalige Snowpiercer en Okja

De Belgische co-productie Atlantique heeft de Grand Prix in Cannes in de wacht gesleept.