Deel geroofde juwelen Connie Witteman terecht

Een deel van de juwelen die vorig jaar werden gestolen uit de woning van voormalig zangeres Connie Witteman (Vanessa) zijn terecht. De politie heeft dinsdag meerdere invallen gedaan in Amsterdam, waarbij een deel van de buit is teruggevonden. Volgens de advocaat van Witteman gaat het om een marginaal deel van de gestolen spullen.

Bij de inbraak op 7 juli werd een grote hoeveelheid sieraden, dure horloges, contant geld en andere spullen meegenomen met een geschatte waarde van 2,8 miljoen euro. Sommige spullen waren afkomstig van de overleden ex-man van Witteman, Hans Breukhoven.

Witteman is erg blij dat er iets is teruggevonden, ook omdat hier spullen bij zitten die zij van Breukhoven kreeg, zoals een parelketting, zegt haar advocaat Anis Boumanjal. Maar de meest waardevolle stukken zaten er volgens hem niet bij. Hij wees erop dat de strategie om een soort deal te sluiten met de verdachten of hun omgeving om de spullen terug te geven, helaas nog geen resultaat heeft opgeleverd. Daarom gaat de advocaat verder met de ontnemingsvordering – van omstreeks 2 miljoen euro – tegen de drie mannen die voor de diefstal zijn veroordeeld.

De rechtbank veroordeelde in februari drie mannen voor de roof tot celstraffen van twee jaar, een jaar en een half jaar.