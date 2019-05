Kentridge trapt Holland Festival af

In Amsterdam barst woensdagavond het 72e Holland Festival los met het muziektheaterstuk The Head & The Load van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. The Head & The Load gaat over de vrij onbekende geschiedenis van de bijna twee miljoen Afrikanen die tijdens de Eerste Wereldoorlog als dragers werden ingezet door de Britten, Fransen en ook Duitsers.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bij de opening aanwezig. Het hele festival omvat 39 producties in het hoofdprogramma en 22 producties in het contextprogramma. In totaal zijn er 139 uitvoeringen. Daaronder zijn negen wereldpremières, zeven Europese premières en twintig Nederlandse premières.

Grootste spektakelstuk wordt aus LICHT, een selectie uit Karlheinz Stockhausens magnum opus LICHT, Die sieben Tage der Woche. De selectie is een muziektheatermarathon van vijftien uur, gespreid over drie dagen. Vier helikopters maken deel uit van de voorstelling in de Gashouder van de Amsterdamse Westergasfabriek.

Het Holland Festival duurt tot en met 23 juni.