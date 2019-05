Zaanse brief van Monet terug in Zaandam

Het Zaans Museum heeft een brief verworven die de Franse schilder Claude Monet op 2 juni 1871, toen hij aankwam in Zaandam, schreef aan zijn vriend, collega en landgenoot Camille Pissarro. Monet geeft zijn eerste indrukken van Nederland en Zaandam, de plaats waar hij uiteindelijk vier maanden bleef en werkte.

“Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven”, meldt Monet aan zijn makker. “De Hollanders lijken zeer vriendelijk en gastvrij.”

“We zijn bijna heel Holland doorgereisd en wat ik van het land gezien heb, bleek echt zoveel mooier dan wat men erover beweert”, schrijft Monet verder.

De brief van Monet, die voor 6000 euro werd gekocht op een Franse veiling, is van donderdag tot en met zondag in het museum in Zaandam te zien. Daarna zal een kopie van de brief worden gepresenteerd, omdat het origineel nogal kwetsbaar is. Dat wordt wel af en toe weer te voorschijn gehaald.