Jubilerend Dauwpop met Ronnie Flex en De Staat

Dauwpop heeft dit jaar een zilveren randje. Het popfestival dat traditiegetrouw op Hemelvaartsdag wordt gehouden, vindt dit jaar voor de 25e keer plaats. Artiesten als De Staat, Ronnie Flex en Daniël Lohues vieren het feestje donderdag mee.

Indiepopband Rondé trapt de uitverkochte jubileumeditie van het “intieme festival met landelijke allure” vlak voor het middaguur af op het hoofdpodium. Rond 23.00 uur klinken de laatste tonen over het festivalterrein in Hellendoorn, dan zitten de optredens van Daniël Lohues, De Rooie Jager en Stuk erop. Een kwartiertje eerder wordt het festival op mainstage afgesloten door Nothing But Thieves.

Kris Kross Amsterdam is op het laatste moment toegevoegd aan de line-up. Het dj-trio uit Amsterdam vervangt Faithless-rapper Maxi Jazz, die zijn optreden op Dauwpop afzegde vanwege “onvoorziene omstandigheden”.