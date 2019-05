Nog een keer høken met Normaal in Lochem

Normaal staat donderdagavond voor het eerst na bijna vier jaar weer in originele bezetting op het podium. Bennie Jolink en co geven onder de naam ‘Olderwets Høken’ nog één keer een concert.

De dialectband uit de Achterhoek, Nederlands oudste streektaal-rockband, keert terug naar waar het allemaal begon in 1975: Lochem. De animo om nog een keer te kunnen høken, een door Normaal bedachte kreet voor ‘uit je bol gaan’ en ‘lol trappen’, was groot. De 17.500 kaartjes vlogen begin december in een paar minuten over de toonbank. Ook de 2000 extra tickets die in februari beschikbaar kwamen, waren snel weg.

Normaal nam in 2015 afscheid van het publiek met een groots afscheidsconcert in het Gelredome. De band stopte omdat zanger Bennie Jolink gezondheidsklachten heeft. Inmiddels is de 72-jarige rocker weer fit. “Ik had begin 2016 helemaal niet meer verwacht dat ik, dankzij een nieuw geneesmiddel, weer zo goed op zou knappen”, zei hij eerder daarover. “Het heeft weliswaar twee jaar in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn.”