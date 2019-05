Het Uffizi-museum in de Italiaanse stad Florence is uitgebreid met veertien nieuwe zalen, met een gezamenlijke oppervlakte van 1100 vierkante meter. In de nieuwe ruimtes zijn 105 werken tentoongesteld van 16e- en 17e-eeuwse schilders uit Venetië en Florence, onder wie Titiaan en Tintoretto. De schilderijen waren tot nu toe opgeslagen in het depot.

Museumdirecteur Eike Schmidt is blij met de uitbreiding. ,,Het is alsof een tweede museum in het museum is opengegaan”, zegt hij.