Directeur Concertgebouworkest Raes vertrekt

Directeur Jan Raes van het Koninklijk Concertgebouworkest heeft ontslag genomen, hij vertrekt in december. Hij is dan 59. Raes heeft het orkest dan meer dan elf jaar geleid. Hij zegt in een schriftelijke verklaring dat het orkest “gebaat is bij een vers gezicht”. Een persoon die “richting zal geven aan een volgend tijdperk”.

Volgens een woordvoerder speelde Raes al langer met de gedachte iets anders te gaan doen. “Ik ben eraan toe mijn energie op een nieuwe uitdaging te richten.” Raes heeft nog geen concrete plannen, aldus een woordvoerder van het orkest. Volgens hem heeft zijn vertrek niets te maken met de kwestie rond chef-dirigent Daniele Gatti.

Gatti moest vorig jaar zomer vertrekken na beschuldigingen van seksueel wangedrag, die hij zelf steeds heeft tegengesproken. In april bleek dat het Concertgebouworkest en de voormalige chef-dirigent de strijdbijl hadden begraven, maar dat Gatti niet terugkomt bij het Amsterdamse orkest. Raes zei eerder er geen spijt van te hebben dat hij Gatti de laan had uitgestuurd, maar noemde dat het wel de zwaarste periode sinds zijn aantreden in december 2008.