R. Kelly weer aangeklaagd om seksueel misbruik

De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly is opnieuw aangeklaagd vanwege seksueel misbruik. De beschuldigingen gaan onder meer over een voorval in januari 2010, waarbij het slachtoffer tussen de 13 en 16 jaar oud was, meldt de Chicago Sun Times.

Het slachtoffer wordt aangeduid met J.P., zonder dat verdere details worden genoemd. In totaal is de zanger elf nieuwe aanklachten ten laste gelegd, waarvoor hij dertig jaar cel kan krijgen.

De artiest is eerder ook al aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Hij werd eind februari op borgtocht vrijgelaten en is in afwachting van zijn proces. Kelly zegt onschuldig te zijn in de zaak, waarin hij ervan verdacht wordt vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt.

Volgens de advocaat van R. Kelly gaan de nieuwe aanklachten om dezelfde voorvallen, waarvoor de zanger al is aangeklaagd. “Het gaat om hetzelfde verwijt, alleen anders beschuldigd, hetzelfde vermeende slachtoffer, hetzelfde tijdsbestek, dezelfde feiten. We verwachten hetzelfde resultaat”, aldus Steve Greenberg.