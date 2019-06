Inspiratiebron voor American Gangster dood

De voormalige Amerikaanse drugsbaron Frank Lucas, die een inspiratiebron vormde voor het misdaaddrama American Gangster, is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn neef Adrian Lassiter zei vrijdag (plaatselijke tijd) tegen Amerikaanse media dat zijn oom in New Jersey een natuurlijke dood is gestorven.

De in North Carolina opgegroeide Lucas was vanaf het eind van de jaren zestig tot midden jaren zeventig een van de grootste heroïnehandelaren van New York. In 1976 werd hij veroordeeld tot tientallen jaren celstraf, maar hij kwam al na vijf jaar vrij omdat hij als informant voor de politie ging werken. In 1984 werd hij opnieuw veroordeeld voor drugshandel en moest hij opnieuw enkele jaren naar de gevangenis.

De film American Gangster uit 2007 van regisseur Ridley Scott gaat over de strijd tussen Lucas (een rol van Denzel Washington) en een volhardende rechercheur (Russell Crowe).