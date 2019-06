Bedroefde reacties op overlijden van Martine Bijl

Het overlijden van Martine Bijl zorgt voor bedroefde reacties op sociale media. Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO zegt: “Met het overlijden van Martine Bijl verliest Nederland één van de veelzijdigste, scherpzinnigste en meest geliefde tv-persoonlijkheden van de afgelopen decennia.” Het account van het programma dat Bijl presenteerde Heel Holland Bakt twittert: “Tot ons groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Martine Bijl. Wij zijn Martine dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.”

Fractievoorzitter van 50PLUS Henk Krol refereert op Twitter aan Bijl als “Nuchter, warm, creatief en vlijmscherp. Mooie vrouw. Dank voor alles wat je hebt gemaakt en wie je was.” Showbizz-deskundige Maurice Wijnen noemt haar “de meest briljante en gevatte musicalvertaalster en zóveel meer dan dat”. Cabaretier Guido Weijers typeert haar als “nuchter, warm, creatief en vlijmscherp”. “Dank voor alles wat je hebt gemaakt en wie je was”, twittert hij.

Ook songfestivalcommentator Cornald Maas zegt haar altijd te hebben bewonderd: “Talentvol, zo witty, zo onderkoeld-geestig, zo muzikaal, zo afkerig van dikdoenerij, met zo’n grote taalvirtuositeit – en in de laatste jaren van haar leven zo niet gelukkig.” Presentator Jochem van Gelder prijst haar “innemendheid en relativerende humor”. SBS-presentatrice Selma van Dijk, dochter van pianist Louis van Dijk, bedankt Bijl “voor mooie jeugdherinneringen”. “De plaat met oud-Hollandsche kinderliedjes heb ik vroeger grijsgedraaid. En onlangs nog Rinkeldekinkel gelezen”, schrijft ze. Rinkeldekinkel is het boek dat Martine Bijl schreef over haar hersenbloeding die haar in 2015 trof.

Maandag herhaalt NPO 1 een special van Opium over Martine Bijl.