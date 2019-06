Slagter: Bijl zette Heel Holland Bakt op kaart

Martine Bijl heeft Heel Holland Bakt op de kaart gezet. Dit zegt Jan Slagter van Omroep MAX in een reactie op haar overlijden. “Ze was no-nonsense. Het presenteren van Heel Holland Bakt was voor haar een uitstapje dat ze nog nooit had gedaan. Dat heeft ze goed opgepakt, met haar kenmerkende humor, door met woorden te spelen”, zei Slagter op NPO Radio 1.

“Het was fantastisch om het programma met haar te beginnen.”

Martine Bijl presenteerde drie seizoenen van Heel Holland Bakt. Na haar hersenbloeding nam AndrĂ© van Duin deze taak volgens Slagter ‘op een fantastische manier’ over. “Hij was de enige die het van haar mocht doen.”