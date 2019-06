1,4 miljoen kijkers eerbetoon Martine Bijl

Het ingelaste eerbetoon aan Martine Bijl heeft maandag veel kijkers getrokken. 1.382.000 mensen stemden af op een herhaling van Opium Special die werd uitgezonden op NPO 1, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers; 1.944.000.

In de ingelaste uitzending uit 2014 belichtte presentator Cornald Maas met collega’s en haar man Berend Boudewijn het leven en de carrière van Martine Bijl. Maandag werd bekendgemaakt dat de presentatrice, actrice en zangeres donderdag op 71-jarige leeftijd is overleden. Bijl stierf aan de gevolgen van de zware hersenbloeding die haar in september 2015 trof.

Komende vrijdagavond is er opnieuw een eerbetoon aan Bijl. Het gaat om een speciale uitzending waaraan Omroep Max, de NPO en Joop van den Ende werken.