Boijmans krijgt buste van Koenigs

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft van een van de erfgenamen van Franz Koenigs (1881-1941) een buste van deze kunstverzamelaar gekregen.

De Duitse beeldhouwer Ludwig Cauer maakte het beeld in 1930, toen Koenigs als zakenman en collectioneur op zijn hoogtepunt was. De aansluitende economische en politieke crisis maakte hem het verzamelen zo goed als onmogelijk.

Zijn collectie kwam later, nadat Koenigs de verzameling als zekerstelling voor een banklening had gebruikt, in bruikleen bij Boijmans. Toen hij de collectie in 1940 als betaling gaf aan de schuldeisende bank, verkocht deze de collectie aan havenmagnaat Van Beuningen, die weer het grootste gedeelte aan de stichting achter het museum gaf.

Floris Koenigs doet de schenking van de buste nu volgens de nieuwsbrief van het museum “als blijk van waardering voor de wijze waarop het museum sinds 1935 de Koenigs Collectie heeft verzorgd en de naam van de verzamelaar hoog in het vaandel heeft gehouden”. De schenker hoort niet tot de groep familieleden die met (vergeefse) eigendomsclaims op stukken uit de collectie van het museum zijn gekomen.