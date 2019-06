Google plus

Google plus

Bindi was acht jaar oud toen haar vader overleed na een steek van een pijlstaartrog. Ze sprak op de afscheidsdienst die door duizenden mensen werd bezocht en door miljoenen op de televisie werd bekeken. “Ik heb de beste papa van de hele wereld en ik zal hem elke dag missen”, liet ze weten. “Elke keer als ik een krokodil zie, zal ik aan hem denken.”

“Een fijne trouwdag voor mijn prachtige ouders”, schrijft de presentatrice bij een foto van haar moeder Terri en haar vader. “Jullie liefde is voor altijd en straalt elke dag iets mooier.”

Bindi Irwin staat dinsdag op Instagram stil bij wat de 27e huwelijksdag van haar ouders was geweest. Haar vader, ‘The Crocodile Hunter’ Steve Irwin, overleed in 2006.

article

1370459

Bindi Irwin staat dinsdag op Instagram stil bij wat de 27e huwelijksdag van haar ouders was geweest. Haar vader, 'The Crocodile Hunter' Steve Irwin, overleed in 2006.

https://nieuws.nl/entertainment/20190604/dochter-steve-irwin-prijst-eeuwige-liefde-van-ouders/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/06/04083606/dochter-steve-irwin-prijst-eeuwige-liefde-van-ouders.jpg

Entertainment