Inval Australische politie bij tv-zender

De Australische federale politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de landelijke tv-maatschappij ABC in Sydney. Aanleiding is een serie uitzendingen in 2017 waarin werd bericht over vermeende misdragingen van Australische militairen in Afghanistan.

Die berichten waren gebaseerd op honderden geheime documenten van het leger. Daarin was onder andere sprake van tien gevallen waarbij Australische speciale strijdkrachten ongewapende mannen en kinderen doodschoten tussen 2009 en 2013.

ABC zou met de uitzendingen geheim materiaal van het leger illegaal hebben gepubliceerd. De inval in het kantoor veroorzaakte verontwaardigde reacties in andere media.

Dinsdag was er ook een huiszoeking bij de politiek redacteur van News Corp door zeven leden van de federale recherche AFP. Die zou volgens de recherche niets met de inval bij ABC te maken hebben.