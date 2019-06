Verzameld werk Paul van Vliet online

De conferences en liedjes van cabaretier Paul van Vliet zijn voortaan online te horen via streamingdiensten zoals Spotify. Dat meldt het Haagse Theater PePijn, dat Van Vliet in 1964 begon. Typetjes als Majoor Kees en Bram van de Commune zijn vooral bij het oudere publiek nog steeds geliefd.

Van Vliet werd een nationale bekendheid door een in 1966 op tv uitgezonden conference in de Ridderzaal, met de net verloofde Beatrix en Claus als hoofdgasten. Vanaf 1971 stond hij solo op het podium en scoorde hij met liedjes als Meisjes van 13 en Papa is blijven hangen (aan de sixties) en albums als Dat zijn leuke dingen voor de mensen.

De 83-jarige cabaretier zette een jaar geleden een punt achter zijn carrière, die zestig jaar omvatte. Hij treedt bij speciale gelegenheden nog wel op. Ook is Van Vliet nog steeds actief als ambassadeur van Unicef, het kinderfonds van de VN. In die functie werd hij in 1992 geïnstalleerd door actrice Audrey Hepburn.