Bodyguards Arnold Schwarzenegger voorkomen fiestendiefstal

Bodyguards van Arnold Schwarzenegger wisten vrijdag te voorkomen dat de fiets van hun baas werd gestolen. Ze betrapten een fietsendief die voor de deur van een sportschool de goudkleurige mountainbike van Schwarzenegger wilde stelen. Tijdens het incident in de ochtenduren was Arnold in de sportschool.

Volgens TMZ neemt de governator zijn eigen beveiligingsmedewerkers mee naar de sportschool om op het parkeerterrein een oogje in het zeil te houden. Vanuit hun SUV zagen ze dat een man met een bandana voor zijn gezicht het parkeerterrein op kwam lopen. Toen die probeerde Arnold’s fiets te stelen, kwamen de bodyguards in actie.

Een van de bewakers heeft de vermeende fietsendief getaserd op zijn billen. Op beelden op Instagram is te zien dat Arnold daarna al snel naar buiten kwam en de dader op een paar meter afstand passeerde toen hij wegfietste. Volgens TMZ wilde Schwarzenegger geen aangifte bij de politie doen.