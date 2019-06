Treinstation Landgraaf kleurt roze om Pinkpop

Om te vieren dat Pinkpop is begonnen aan de vijftigste editie hebben de Nederlandse Spoorwegen en ProRail het treinstation van het Limburgse Landgraaf in het roze gestoken. Festivalbaas Jan Smeets opende vrijdagmiddag het Pinkpop-perron dat is voorzien van een roze loper en roze ballonnen. Ook werd een speciale Pinkpop-jubileumtegel onthuld.

NS en Arriva zetten extra treinen in om alle bezoekers van en naar het festivalterrein te brengen. Ze houden rekening met rond de 60.000 reizigers. Het driedaagse muziekevenement begint officieel zaterdag maar veel muziekliefhebbers zijn vrijdag al bij de camping aangekomen.