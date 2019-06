Foam toont retrospectief fotograaf Brassaï

Het Amsterdamse fotografiemuseum Foam wijdt dit najaar een tentoonstelling aan het werk van Brassaï. De Frans-Hongaarse fotograaf maakte iconische beelden van Parijs in de jaren 30 en wordt gezien als een van de prominentste kunstenaars van de vorige eeuw.

Brassaï, pseudoniem van Gyula Halász, begon als schilder maar vond zijn werkelijke roeping als fotograaf. Hij werd bekend in 1933 met het fotoboek Paris de Nuit, waarin hij zijn fascinatie met het nachtleven in de stad – schooiers, pooiers en prostituees – kon uitleven. Ook maakte hij portretten van bekende mensen. Brassaï geldt als grondlegger van de artistieke traditie om fotografie als aparte kunstvorm te behandelen, in plaats van een nabootsing van de traditionele kunsten.

De tentoonstelling in Foam toont niet alleen foto’s maar ook tekeningen van vrouwelijk naakt. Ze zijn rond twaalf thema’s gegroepeerd, waaronder Paris by Day, Paris by Night, The Street, Body of a Woman en Portraits – Artists, Writers, Friends. Brassaï is te zien van 13 september tot en met 4 december.