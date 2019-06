Dirigent Bernard Haitink stopt definitief. De 90-jarige liet eerder weten een jaar niet te zullen dirigeren, maar houdt het toch helemaal voor gezien. Dat zegt hij in De Volkskrant. De krant loopt woensdag al vooruit op de publicatie van een interview komende vrijdag, de dag voordat Haitink nog eenmaal live dirigerend in zijn geboortestad Amsterdam te bewonderen zal zijn.

“Als ik zeg dat ik een sabbatical neem, dan is dat omdat ik niet wil zeggen: ik houd op. Ik heb geen zin in al die officiĆ«le afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren”, verklaart de maestro in De Volkskrant.

Hij heeft de laatste tijd nog volop gewerkt. Hij had al een gevulde agenda, maar viel ook nog bij het Concertgebouworkest in voor de vertrokken chef-dirigent Daniele Gatti. Zijn concert in Amsterdam van zaterdag is ook nog niet helemaal het laatste. Hij heeft nog verplichtingen tot en met 6 september in het Zwitserse Luzern.