Martine Bijl in top bestsellerlijst

AMSTERDAM – De op 30 mei overleden Martine Bijl staat met haar boek Rinkeldekink op de derde plek in de Bestseller 60 van stichting CPNB. Bijl overleed op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding die haar trof in 2015. Over de ziekte en de daarop volgende depressie schreef ze het boek Rinkeldekink.

De top 10 van de bestsellerlijst staat vol nieuwe binnenkomers. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe nummer één, Laatste weduwe van Karin Slaughter. Ook de nummer twee, Een kleine verrassing van Hendrik Groen, komt nieuw binnen in de lijst.

Summerproof met Sonja, goed voor een vierde plek, is daarentegen allesbehalve nieuw in de lijst: het boek van dieetgoeroe Sonja Bakker staat er al zes weken in en klimt deze week liefst zestien plekken. De top vijf wordt afgesloten door Clairy Polak, die met Voorbij, voorbij wel nieuw binnenkomt. Polaks debuutroman is gebaseerd op haar eigen leven en haar relatie met haar inmiddels overleden man, die lange tijd aan alzheimer leed.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Karin Slaughter – Laatste weduwe

2. (-) Hendrik Groen – Een kleine verrassing

3. (-) Martine Bijl – Rinkeldekink

4. (20) Sonja Bakker – Summerproof met Sonja

5. (-) Clairy Polak – Voorbij, voorbij

6. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (1) Memphis Depay / Simon Zwartkruis – Heart of a lion

8. (3) Esther Verhoef – Façade

9. (-) Kinney – Het leven van een loser. Vet koel

10. (18) Willem Vissers – Jongensdromen