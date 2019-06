Oranje scoort ook in kijkcijferlijst

Meer dan 1,6 miljoen mensen hebben dinsdag gezien hoe de Nederlandse voetbalsters op het nippertje hun eerste groepswedstrijd op het WK in Frankrijk wonnen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland was daarmee, ondanks dat deze ’s middags werd uitgezonden, het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Oranje scoorde in blessuretijd door een kopbal van invalster Jill Roord. Zij werkte de bal langs de keepster van Nieuw-Zeeland waardoor de wedstrijd eindigde in 1-0. De voetbalsters komen zaterdag opnieuw in actie. Dan spelen ze tegen Kameroen.

In de kijkcijferlijst wordt de tweede plek ingenomen door het NOS Journaal van 20.00 uur (1,6 miljoen). Studio France, de nabeschouwing van het WK-duel met presentator Sjoerd van Ramshorst en sidekick Suse van Kleef, maakt de top drie compleet (1,5 miljoen).