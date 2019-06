Toneelliefhebbers vinden Merkel-stuk het best

Een jury van toneelpubliek in Den Haag heeft de voorstelling Merkel verkozen als beste voorstelling van seizoen 2018/2019. De voorstelling over de scheidende Duitse bondskanselier is gemaakt door Nineties Productions in coproductie met Orkater.

De zogenoemde toneelkijkersjury bezoekt jaarlijks in verschillende groepen tal van voorstellingen om er een oordeel over te geven. Nineties heeft het “Wirklich geschafft!” met Merkel, vond een van de juryleden. Er is ook een danskijkersjury, die Unboxing Ballet van de Junior Company van Het Nationale Ballet de mooiste dansvoorstelling vond.

De publieksprijzen worden later uitgereikt.