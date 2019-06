Dik Trom en Kameleon op kinderpostzegels

Op de kinderpostzegels prijken dit jaar hoofdpersonen uit legendarische kinderboeken als Dik Trom, Kruimeltje, de Kameleon, de Drieling en Pietje Bell. De jaarlijkse actie zet zich dit jaar in voor 8500 kinderen die in de daklozenopvang zitten, laat de Stichting Kinderpostzegels weten.

Zij kennen volgens de stichting niet het nostalgische gevoel dat de avonturenboeken oproepen, over een tijd waarin de jeugd zo ongecompliceerd en veilig leek. Veel opvanglocaties zijn niet gemaakt voor kinderen. Zo is er meestal geen speelgoed, mogen ze vaak hun vriendjes niet meenemen en niet zonder toezicht buitenspelen.

“Onze droom is dat geen enkel kind in Nederland meer naar een daklozenopvang of blijf-van-mijn-lijfhuis hoeft”, zegt Jeroen den Tex, directeur van Stichting Kinderpostzegels. “Tot het zover is, wil Kinderpostzegels ervoor zorgen dat ze zich er beter thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze is.”

Basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht gaan op 25 september voor de 71e keer langs de deuren om de postzegels en andere producten te verkopen.