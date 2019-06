Hoekstra en Smit in race voor toneelprijzen

Hannah Hoekstra en Joris Smit maken kans op respectievelijk de Theo d’Or en de Louis d’Or, de belangrijkste toneelprijzen voor respectievelijk een actrice en een acteur. Hoekstra maakt kans met haar rol van Emma in People, Places & Things (Toneelgroep Oostpool), Joris Smit met zijn vertolking van Duindorper Jan K. in De wereld volgens John (Het Nationale Theater).

Dat heeft organisator VSCD donderdag bekendgemaakt. Hoekstra neemt het op tegen Hanne Arendzen (Hedwig Marga de Fontayne in Van de koele meren des doods, een productie van Hummelinck Stuurman Theaterbureau ), Kristien De Proost (Bojana in All Inclusive, van onder meer Frascati Producties) en Astrid van Eck (Petruchio in Het temmen van de feeks van toneelschuur Producties).

Voor de Louis d’Or, is maar één andere toneelspeler genomineerd: Ramsey Nasr voor zijn rol van Jude in Een klein leven van Internationaal Theater Amsterdam. Nasr won de prijs al eens in 2015.

De Louis d’Or en de Theo d’Or worden op 15 september uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater, waarmee elk jaar het Nederlands Theater Festival wordt afgesloten.