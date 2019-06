Militaire oefening in Museumpark Oriëntalis

Nederlandse, Duitse en Belgische militairen oefenen eind juni in Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen. In de Midden-Oosterse sfeer van het park bereiden ze zich voor op communicatie met de bevolking in gebieden waar vredesmissies plaatshebben. Het museum blijft gewoon open voor bezoekers tijdens de oefening van 24 tot en met 28 juni.

Het uitgestrekte, beboste museumterrein is ingericht met huizen, gebouwen, straten en paden uit de tijd van Jezus Christus. Dat is volgens het park een ideale locatie voor militairen die op een missie de taak hebben om hulp te verlenen aan inwoners van een crisisgebied.

Acteurs benaderen de militairen tijdens de oefening met zowel hulpvragen als dreigementen. De deelnemers moeten leren om rustig en evenwichtig te blijven. Bezoekers mogen zowel de militairen als de acteurs vragen stellen.