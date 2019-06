Ondergrondse Nachtwacht Maastricht hersteld

In de grotten van de Sint-Pietersberg in Maastricht wordt volgende week vrijdag de gerestaureerde ondergrondse Nachtwacht onthuld. Deze replica van de Nachtwacht heeft kunstenaar Jules Sondeijker ergens rond 1900 met houtskool op mergel gemaakt, en wel op ware grootte. Hij deed dat in opdracht van exploitant boer Willems, die met de Nachtwacht en andere schilderingen toeristen wilde lokken.

In het noordelijke gangenstelsel Zonneberg ontstond zodoende een museum, dat begin 20e eeuw veel toeristen trok. Maar de mergelwinning door de ENCI maakte daaraan een bruut einde. Er werd een gat geslagen in de wand van het museum, en vervolgens een muur geplaatst om vernielingen te voorkomen. Het museum was sindsdien gesloten.

Twee jaar geleden besloot een aantal organisaties en bedrijven om de Nachtwacht te laten restaureren. De Stichting Restauratie Atelier Limburg is vervolgens met het herstel begonnen. Op 21 juni kan iedereen het resultaat bewonderen, maakt Natuurmonumenten bekend.