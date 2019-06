Stones nemen Groninger Museum over

In het Groninger Museum komt een grote expositie over The Rolling Stones. Het is een rondreizende tentoonstelling, die Nederland aandoet na Groot-Brittannië, de VS en Azië.

Te zien zijn ruim 400 originele objecten uit de verzameling van de Stones zelf: instrumenten en podiumontwerpen, videomateriaal, dagboeken, kostuums, posters en albumhoezen. Ook krijgen de bezoekers een goede indruk van onder meer hun studio. Tevens zullen er bekende en onbekende geluidsfragmenten te horen zijn.

Aan de hand van materiaal van kunstenaars, ontwerpers, artiesten en schrijvers als Andy Warhol, Alexander McQueen, Jeff Koons en Martin Scorsese wordt de culturele geschiedenis in beeld gebracht van de hele periode waarin de Stones tot nog toe actief waren.

De fans moeten nog wel even geduld hebben: de tentoonstelling is pas te zien van oktober 2020 tot januari 2021. Het Groninger Museum wordt vanaf deze maand eerst een tijdje het domein van kunstenaar en vernieuwer Daan Roosegaarde, die er vanaf 22 juni een grote solotentoonstelling heeft: Presence. Het is een speciaal voor het museum uitgedacht lichtgevend landschap dat door de aanwezigheid van bezoekers van vorm en kleur verandert.

Roosegaarde wil de invloed van de mens op aarde in beeld brengen. ,,Het effect van je aanwezigheid maakt je bewust van jouw relatie met de omgeving en de manier waarop we deze kunnen maken of breken”, hoopt hij. Presence is aangekondigd als een 800 vierkante meter groot ,,levend lab” en is te zien tot medio januari.