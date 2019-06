Zingen voor stervenden met prijs beloond

Het zangersensemble Bedside Singers Amsterdam krijgt de tweede Over Hoop Prijs van de Stichting Over Holland, een trofee en 25.000 euro. Het gezelschap zingt voor mensen die in de laatste levensfase verkeren, thuis, in een zorginstelling of een hospice. Drie tot vier van de zangers komen dan letterlijk aan het bed en brengen daar kosteloos liedjes ten gehore die in overleg met betrokkene zijn uitgekozen.

Doel is een moment van ontspanning, schoonheid en bezinning te bieden aan de stervende en eventueel zijn of haar dierbaren. De Over Hoop Prijs is volgens de initiatiefnemers bestemd voor een persoon of organisatie die in het voorgaande jaar “in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij”. De jury, onder voorzitterschap van Jan Christiaan Braun, was “onder de indruk van de eenvoud, de bezieling en de belangeloosheid” van het voor de prijs uitverkoren initiatief.

“Vrij van religieuze waarden – maar met respect voor de overtuiging van de stervende – wordt op diepmenselijk niveau, via muziek en de meest directe en persoonlijke van alle instrumenten, de menselijke stem, een bijzonder moment van verbinding gecreĆ«erd. Dit kan voor de stervende en de familieleden of verzorgende aangrijpend zijn. Het vergt dan ook veel van de emotionele intelligentie van de zangers. De Bedside Singers Amsterdam eren de waardigheid van het leven en normaliseren tegelijkertijd de dood door zich er met open vizier op te richten”, aldus de jury.

De Bedside Singers zingen volgens eigen zeggen “voor de ziel op reis”. Het koor is opgericht door Petrie Akkerman en bestaat uit tien zangers die in wisselende samenstelling komen zingen. Het koor is aangesloten bij het internationale Thresholdchoir, een initiatief dat in 1990 ontstond in Amerika en inmiddels in meerdere landen wordt nagevolgd.

De eerste Over Hoop Prijs ging vorig jaar naar Sociƫteit SEXYLAND in Amsterdam, die iedere dag een ander onderdak bood om er een bepaald initiatief te ontplooien. De Bedside Singers zijn uit 170 totaal verschillende inzendingen gekozen.