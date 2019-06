André Rieu schiet bestolen fanfare te hulp

André Rieu heeft het Haarlemse fanfarekorps voor verstandelijk gehandicapten uit de brand geholpen. De band Blij met muziek was door een diefstal al haar instrumenten kwijt. De Limburgse violist twijfelde geen seconde en besloot alle instrumenten voor de groep te vervangen.

De fanfare bewaarde haar instrumenten in een aanhanger. De aanhanger bleek donderdagochtend gestolen te zijn, inclusief de inhoud ter waarde van zo’n 20.000 euro. Het instrumentarium van de groep was in zeventien jaar bij elkaar gespaard dankzij onder meer sponsoracties.

Rieu nam direct contact op met de fanfare en deed zijn voorstel, dat met veel enthousiasme werd ontvangen. “Dit is schandalig, daarom heeft hij direct nieuwe instrumenten geregeld”, bevestigt de woordvoerder van Rieu vrijdag na berichtgeving in De Telegraaf.

De 69-jarige wereldster is druk bezig met de voorbereidingen voor zijn twaalf jubileumconcerten op het Vrijthof in Maastricht.