Britten verbieden seksistische reclames

Reclames met “schadelijke genderstereotypen” mogen voortaan niet meer worden vertoond in Groot-Brittannië. Het gaat bijvoorbeeld om advertenties met mannen die worstelen met het verschonen van luiers of vrouwen die moeite hebben met het parkeren van hun auto, berichten Britse media.

De maatregel komt uit de koker van reclamewaakhond Advertising Standards Authority. Die stelt dat uit onderzoek is gebleken dat seksistische stereotypen ook maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. “Ze kunnen tot gevolg hebben dat mannen en vrouwen, maar vooral vrouwen en jonge meisjes, een beperkter beeld hebben van hun plek in de wereld”, zegt het hoofd communicatie tegen Sky News.

ASA benadrukt dat alleen “schadelijke” en bijzonder aanstootgevende stereotypen in de ban zijn gedaan. “Er komt geen einde aan klussende mannen in reclames of vrouwen die winkelen, omdat we denken dat niet alle genderstereotypen schadelijk zijn”, aldus de directeur.

De waakhond heeft voorbeelden gegeven van reclames die voortaan niet meer door de beugel kunnen. “Zoals een gezin dat een puinhoop maakt van het huis en de moeder die in haar eentje verantwoordelijk is voor het opruimen.”