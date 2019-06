Tania Kross brengt theaterode aan Madonna

Operazangeres Tania Kross gaat komend seizoen het theater in met Van Mozart tot Madonna. In de nieuwe voorstelling brengt de zangeres een muzikale ode aan de grote musici van toen en nu.

Het idee voor het programma ontstond een paar jaar geleden, toen Kross optrad in het ‘Wohnhaus’ van Mozart in Salzburg. “Ik denk niet dat hij in zijn tijd zal hebben beseft hoe groot zijn impact zou zijn”, stelt Kross. “Dat zijn muziek nog steeds zo in ons DNA geworteld zit dat bijna iedereen op de wereld direct een stuk van Mozart herkent. Hij maakte de populaire muziek van zijn tijd en werd onsterfelijk.”

De zangeres knoopt daar de vraag aan vast wie de moderne artiesten zijn die onsterfelijke muziek maken waarnaar over drie eeuwen nog steeds wordt geluisterd. Zij denkt aan grote namen als Madonna, Freddie Mercury, David Bowie, Metallica, Kurt Cobain of Amy Winehouse. “Wat zou Mozart van Madonna hebben gevonden? Wat hebben zij gemeen? En hoe kijken we in de toekomst terug op haar nummers en haar bedoelingen?”

Van Mozart tot Madonna is vanaf begin november tot en met eind februari in de Nederlandse theaters te zien.