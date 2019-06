Regisseur Zeffirelli (96) overleden

De Italiaanse film- en operalegende Franco Zeffirelli is overleden. Hij stierf op 96-jarige leeftijd na een lang ziekbed in zijn woning in Rome. “Ciao Maestro”, schrijft de Franco Zeffirelli Stichting op haar website.

Zeffirelli regisseerde veel opera’s in Italië maar ook in de VS waaronder Tosca met Maria Callas. Met de Metropolitan Opera in New York maakte hij onder meer La bohème en Turandot. Ook maakte hij films als ‘Romeo en Julia’, ‘La Traviata’ en ‘De Getemde Feeks’. Hij zat ook in de Italiaanse Senaat.