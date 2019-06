Editor en Kalf-winnaar Menno Boerema overleden

Filmeditor Menno Boerema is het afgelopen weekend op 61-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Cinema Editors (NCE) op haar website bekendgemaakt.

Boerema studeerde in 1982 af aan de Filmacademie. Sindsdien was hij werkzaam als editor in de Nederlandse filmwereld. Op zijn cv staan meer dan zestig titels, waaronder bekende films als Broos (1997), Met grote blijdschap (1999), Paradise Girls (2004) en De Eetclub (2010). De Nederlander werkte de afgelopen jaren steeds vaker in het buitenland.

Hij ontving in zijn leven twee Gouden Kalveren: een ereprijs voor zijn totale oeuvre en een Kalf voor beste montage voor de documentaire Jungle Rudy (2006). Daarnaast was hij als adviseur verbonden aan het Stimuleringsfonds en werkte hij vijftien jaar als docent montage bij de Filmacademie. Hij was zeer geliefd bij de studenten en begeleidde veel jonge vakgenoten met hun eerste projecten. Op de school zal donderdag worden stilgestaan bij zijn overlijden.

Boerema wordt vrijdag begraven.