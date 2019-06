Loek ‘Lieve Mona’ Kessels (87) overleden

Loek Kessels, bekend van haar rubriek Lieve Mona in weekblad Story, is woensdag overleden. Dat melden verscheidene media op basis van een mededeling van haar dochter. De schrijfster is 87 jaar geworden.

Loek Kessels maakte op 8 juni via Facebook bekend dat ze waarschijnlijk nog maar een week te leven had. “Ik wil niet zomaar ‘in de lucht’ verdwijnen zonder afscheid te nemen van al diegenen die me zo vaak een glimlach hebben bezorgd of een fijn gevoel van herkenning.” Bij Loek Kessels werd in 2017 darmkanker geconstateerd.

De schrijfster maakte bijna 25 jaar de adviesrubriek Lieve Mona. Ze beantwoordde duizenden brieven met persoonlijk vragen over relatieproblemen, gezondheidsklachten, groot en klein leed.

Marie Louise ‘Loek’ Kessels-Brandt werd op 10 maart 1932 geboren in Amsterdam.