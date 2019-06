Nipkowschijf voor documentaireserie Stuk

De documentaire Stuk die regisseur Jurjen Blick maakte voor de VPRO heeft de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Stuk is een documentairereeks over de bewoners en het dagelijks leven in revalidatiecentrum Heliomare in Noord-Holland. De tv-prijs werd donderdag uitgereikt in Amsterdam, samen met de Zilveren Reissmicrofoon. Die radioprijs ging naar Mieke van der Weij.

De Nipkowschijf en de Zilveren Reissmicrofoon worden jaarlijks uitgereikt door een gezelschap van Nederlandse mediajournalisten en tv-critici. De Nipkowjury noemt de documentairereeks “een vierluik waarbij je als kijker van begin tot einde op het puntje van je stoel zit. Het is een reeks die je optilt en tegelijk heel nederig doet voelen.” Andere kanshebbers voor de Zilveren Nipkowschijf dit jaar waren programmamaker Sinan Can en de jeugdserie Zeven kleine criminelen.

Over Mieke van der Weij, de winnares van de Zilveren Reissmicrofoon, schrijft de jury: “Ze doet opvallend onopvallend gewoon haar werk.” En: “Mieke is geen boegbeeld van welke omroep dan ook. Ze schuift ergens aan zonder zich meteen te bekeren tot de eventuele opvattingen van haar werkgevers.” Ook prijst de jury “haar milde ironie en prettig soort van eigenwijsheid”. De andere genomineerden waren het radioprogramma Mangiare! en de podcast De brand in het Landhuis.

Op de bijeenkomst in Het Ketelhuis werden ook de oeuvreprijzen uitgereikt, waarvan de winnaars eerder bekend waren. De Ere-Zilveren Nipkowschijf ging naar Jeroen Pauw voor zijn lange staat van dienst. Felix Meurders werd onderscheiden met de Ere-Zilveren Reissmicrofoon.