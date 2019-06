Derde zege Oranje op WK Vrouwen best bekeken

Naar de derde wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters bij het WK in Frankrijk hebben donderdagavond bijna 2,8 miljoen mensen gekeken. Canada werd met 2-1 verslagen. De voetbalwedstrijd op NPO 1 was het best bekeken programma van de dag, meldt de Stichting KijkOnderzoek. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met bijna 2,3 miljoen kijkers, tweede.

Nederland-Canada is het best bekeken duel van de Nederlandse voetbalsters tijdens dit toernooi. De eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) trok 1,6 miljoen kijkers, de tweede tegen Kameroen (3-1) is door ruim 2,2 miljoen mensen gezien.

Dinsdag speelt Oranje tegen de Japanse vrouwen.