Hoop op droog weer bij Glastonbury

Goed nieuws voor festivalgangers: in ieder geval de eerste dagen van het Engelse festival Glastonbury verlopen droog. Woensdag tot en met vrijdag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar de temperatuur kan wel oplopen tot 28 graden, meldt Weeronline.

Daarna wordt het tot en met zondag minder warm. Het kwik bereikt 21 tot 23 graden en de kans op buien neemt toe.

Het relatief droge weer is een vooruitgang in vergelijking met de afgelopen weken. Met name op 7 en 8 juni en op 10 en 11 juni regende het hard in het westen van Engeland: er viel zo’n 100 millimeter neerslag.

Glastonbury is een van de grootste festivals van Europa. Het loopt van 26 tot en met 30 juni en wordt gehouden bij de plaats Pilton, in het westen van Engeland. Onder meer The Cure, The Killers, Janet Jackson en Tame Impala betreden het podium.