Kerken tonen hun ‘juwelen’ tijdens Kerkennacht

Optredens van dj’s en muzikanten, poëzievoordrachten, presentaties en zelfs een musical. Kerken in tientallen steden en dorpen willen zich dit weekend van een ”ongekende kant laten zien”. Ze zetten hun deuren in de avonduren open tijdens de Kerkennacht.

“De kerk heeft bij sommige mensen een stoffig imago. Maar dat is lang niet altijd terecht”, stelt de Raad van Kerken, die de nacht organiseert. Onder het motto ‘Is dit óók kerk?’ willen de deelnemende kerken laten zien wat ze allemaal doen en welke waarde ze hebben voor de bezoekers. De Raad noemt dat de ”ongepoetste kroonjuwelen”.

Anders dan de naam van het evenement doet vermoeden, zijn de activiteiten verspreid over het hele weekend, te beginnen op vrijdagavond. De Raad weet niet exact hoeveel kerken meedoen, maar het zijn er op zijn minst vele tientallen; alleen al in Nijmegen doen er dertien mee. Zij nodigen bezoekers uit om mee te doen aan een lokale ‘pelgrimage’ en te voet of op de fiets een aantal kerken langs te gaan.

Een overzicht van de activiteiten staat op de website van de Raad. Maar de ervaring leert dat er altijd kerken zijn die op eigen initiatief meedoen zonder zich officieel aan te melden, aldus een woordvoerster.

Het idee van een Kerkennacht is overgewaaid uit Duitsland en Oostenrijk. Een Nederlandse dominee zag jaren geleden hoe de nachtelijke openstelling leidde tot volle kerken in Dresden en besloot er ook hier werk van te maken. De Nederlandse Kerkennacht wordt sinds 2007 iedere twee jaar georganiseerd.