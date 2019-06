Pink Floyd-gitaren leveren miljoenen op

De veiling van een grote collectie gitaren van Pink Floyd-gitarist David Gilmour heeft donderdag bijna 21,5 miljoen dollar opgeleverd. Het klapstuk was een iconische zwarte Fender Stratocaster uit 1969, waar Gilmour verschillende beroemde nummers op inspeelde, die voor bijna 4 miljoen dollar van eigenaar wisselde.

Gilmour gebruikte het instrument onder andere bij de opname van de albums Dark Side of the Moon en Wish You Were Here. Tussen 1970 en 1986 was de gitaar zijn eerste keus en was het instrument belangrijk voor de ontwikkeling van het Pink Floyd-geluid. Christie’s dacht vooraf dat de fameuze ‘Black Strat’ 100.000 tot 150.000 euro zou opbrengen.

De 73-jarige Gilmour maakte in januari bekend dat hij meer dan 120 gitaren van de hand zou doen. “Deze gitaren hebben mij zo veel gegeven, het is tijd om ze door te geven aan anderen die hopelijk plezier zullen vinden en misschien iets nieuws creĆ«ren”, zei de muzikant destijds. De complete opbrengst gaat naar het goede doel.