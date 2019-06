2,7 miljoen kijkers voor Oranjevrouwen

De wedstrijd tussen de Oranjeleeuwinnen en Italië in de kwartfinale van het WK (2-0) trok zaterdagmiddag 2,7 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee was het het best bekeken programma van de dag.

Het sportprogramma Studio France, met beschouwingen en reportages, volgt erna met ruim 2,5 miljoen kijkers. Ook de andere kwartfinale tussen Duitsland en Zweden (1-2) werd goed bekeken, 1,2 miljoen mensen stemden erop af. Naast voetbal trok ook het NK wielrennen voor dames zaterdag veel kijkers (ruim 1,3 miljoen).

BankGiro Miljonairs deed het op de zaterdagavond het best ten opzichte van andere spelshows. De RTL 4-quiz met Robert ten Brink trok 687.000 kijkers, terwijl Thank You for the Music (SBS6) en Ondertussen in Nederland (RTL 4), met respectievelijk 463.000 en 426.000 kijkers, minder publiek trokken.