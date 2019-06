Film in maak over ‘vergeten Surinaamse held’

Er is een film in de maak over de Surinaamse schrijver, activist en verzetsstrijder Anton de Kom (1898-1945), zo meldt filmproducent Moving Dreams. De Kom is onder meer bekend van het boek Wij Slaven van Suriname, waarin hij schreef over Surinamers die opstonden tegen het koloniale bewind van Nederland.

De Kom werd geboren in Suriname, maar vertrok in 1920 naar Nederland, waar hij betrokken raakte bij de Communistische Partij Holland. In 1936 verscheen Wij Slaven van Suriname als een “ijzersterke aanklacht tegen het Nederlands koloniaal bewind”, aldus de producent.

Na de Duitse inval in Nederland ging hij in het verzet, iets dat hij met de dood moest bekopen. Hij stierf in 1945 in concentratiekamp Sandborstel. In Amsterdam staat op het Anton de Komplein een beeld van hem, ook is de universiteit van Paramaribo naar hem vernoemd.