Duncan Laurence donderdag gehuldigd

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence wordt donderdag gehuldigd in Hellevoetsluis, de plaats waar hij is opgegroeid. De gemeente liet eerder al weten hem in het zonnetje te willen zetten, maar het was door zijn drukke agenda niet eerder mogelijk een huldiging te organiseren.

“We zijn enorm trots dat zo’n geweldige artiest zich ‘Hellevoeter’ voelt, ook al woont hij tegenwoordig niet meer in Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten Duncan Laurence voor deze ongelooflijke prestatie te eren met de Hellevoetse onderscheiding, de Jan Blankenspeld”, aldus de gemeente in een verklaring.

De zanger, die tegenwoordig in Amersfoort woont, krijgt de onderscheiding uit handen van burgemeester Milène Junius. Dit gebeurt donderdagochtend tijdens een besloten bijeenkomst in het Prinsehuis. Fans kunnen via speakers meeluisteren.