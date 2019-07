3FM in actie voor slachtoffers mensenhandel

3FM Serious Request: The Lifeline vraagt dit jaar aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel. In de week voor kerst loopt een aantal dj’s van Goes naar Groningen, heeft de radiozender woensdag bekendgemaakt.

Als alles volgens planning verloopt, komen de dj’s op kerstavond aan op de Ossenmarkt in Groningen. Daar vindt de eindshow plaats. Welke dj’s dit jaar de wandelschoenen aantrekken, maakt NPO 3FM na de zomer bekend. Ook de precieze route wordt later bekendgemaakt.

3FM gooide de jaarlijkse actie Serious Request, waarmee sinds 2004 geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis, vorig jaar op de schop. Met de nieuwe opzet werd vorig jaar 1,3 miljoen euro ingezameld. Dat bedrag ging naar drie goede doelen rond het redden van levens: bescherming tegen natuurgeweld, noodhulp bij conflicten en reanimatiecursussen in Nederland.